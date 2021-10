Vlaanderen draait nog deze maand duimschroeven aan bij 3M: ‘De vergunning wordt strenger, veel en veel strenger’

PFAS-dossier ontploft

,,In april, mei is het hele PFAS-dossier ontploft in Vlaanderen”, aldus Demir meteen na afloop van het beraad in Den Haag. ,,Er is heel wat ongerustheid bij de Vlamingen. Daar heb ik onmiddellijk op ingegrepen. Ik vind het heel belangrijk dat we die vergunning verstrengen. Het gaat over ons leefmilieu, onze leefkwaliteit, het gaat over de gezondheid van de mensen. Ik begrijp goed dat er ook bezorgdheden over zijn in Zeeland. Tegen de Zeeuwen wil ik zeggen dat ze zich vooral geen zorgen moeten maken of we wel actie ondernemen. We zitten op het dossier, we hebben 3M in gebreke gesteld, zowel in Vlaanderen als in Amerika, illegale lozingen mogen niet meer, we controleren dat ook en eind deze maand komt er een nieuwe vergunning voor 3M en die zal streng zijn. Veel en veel strenger.”