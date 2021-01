Vlaanderen brengt vaccin nu al naar verpleeghuizen - het kan dus wél

,,Met enige fierheid kunnen we meedelen dat de vaccinatie van onze bewoners in Huize Den Dries goed is verlopen”, was donderdag op de website van het tehuis te lezen. De zorginstelling staat in het Oost-Vlaamse dorp in Sinaai, een kilometer of tien over de grens bij Sint Niklaas. Er wonen ongeveer zeventig ouderen.