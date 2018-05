Vlaamse steun voor pulsvissers: vissen lijden niet onder elektrische schokjes

Het Vlaamse pleidooi is een opsteker voor de Nederlandse vissers die dankzij een ontheffing de pulstechniek mogen toepassen. De techniek wordt gebruikt voornamelijk bij de vangst van platvissen en garnalen. Maar er dreigt vanaf 1 januari een Europees verbod op deze techniek.

De pulskor is een alternatief voor de boomkor, waarbij zware kettingen over de bodem slepen. Bij pulsvisserij schrikken elektrische schokken de vissen op van de bodem, waarna ze in de netten belanden. De voordelen zijn volgens de Nederlandse vissers en overheid: minder verstoring van de zeebodem, veel lager energieverbruik en minder bijvangst.

Lijden de vissen?

Wetenschapper Marieke Desender deed een promotie-onderzoek naar de impact van de elektrische pulsen die worden toegepast bij de garnalenvisserij. Ze onderzocht het effect op visseneitjes en larven. Tegenstanders van het elektrisch vistuig vrezen dat de stroomstootjes de visbestanden bedreigen. Experimenten wijzen uit dat de kans erg klein is dat het kabeljauw- of tongbestand lijdt onder het pulsvissen.

Ook de vrees dat haaien van slag zouden raken door de pulsvisserij is ongegrond. Haaien hebben organen die elektrische veldjes, veroorzaakt door beweging van hun prooien, kunnen waarnemen. De pulsvisserij zou de zoekorganen van de haaien verstoren. ,,Ook dat is niet het geval, blijkt uit ons onderzoek. In onze proeven werden pulsen gebruikt van verschillende sterkte, zowel van het pulstuig voor garnaal als voor platvis'', aldus Desender.

Veelbelovend

Desender is niet de eerste Gentse wetenschapper die naar de pulsvisserij heeft gekeken. In 2015 schreef Maarten Soetaert na zijn onderzoek: ,,Op basis van mijn uitgebreide reeks experimenten en veldstudies durf ik stellen dat het gebruik van elektrische pulsen in de visserij veelbelovend is. Het kan in belangrijke mate bijdragen aan de verduurzaming van de bodemvisserij.''

Volgens marien wetenschapper Hans Polet van het ILVO zijn de uitkomsten goed nieuws voor de pulsvisserij, al is voor de tongvisserij volgens hem nog iets meer onderzoek nodig. ,,Maar de ecologische voordelen maken het interessant genoeg om een pad naar implementatie uit te tekenen. Gereglementeerd, gecontroleerd en wetenschappelijk begeleid.”

Europees Parlement

Onder druk van vooral Franse vissers en natuurorganisaties stemde het Europees Parlement begin dit jaar voor een totaal verbod van het elektrisch vistuig. Nederlandse milieuorganisaties pleitten eind vorig jaar daarentegen om de pulsvisserij een kans te geven.