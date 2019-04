Vlaamse minister: ‘We gaan de kilometerheffing niet door de strot van de Vlaming rammen’

Infrastructuur

Ben Weyts lijkt de kilometerheffing nu helemaal te begraven. Volgens hem is er geen draagvlak meer en is de bevolking ‘bang gemaakt’. ,,We gaan dit niet door de strot van de Vlaming rammen”, zo zei hij in VTM NIEUWS. Weyts blijft in theorie en onder bepaalde voorwaarden voorstander van een kilometerheffing. ,,Maar daarvoor heb je een draagvlak nodig en dat is er vandaag niet”, aldus de N-VA-minister.

Maar hoe gaat Vlaanderen de files dan aanpakken? Weyts pleit voor het optrekken van de investeringen in verkeersinfrastructuur. ,,We merken voor 2018 voor het eerst een lichte daling van de filezwaarte. Dat is niks om euforisch over te zijn, maar de daling is er vooral op de plaatsen waar we geïnvesteerd hebben”, klinkt het. Daarom stelt Weyts voor om het budget voor mobiliteitsinvesteringen in de volgende legislatuur op te trekken van 10 naar 15 miljard euro. Weyts verwacht dat die extra investering - niet alleen in wegen, maar ook in openbaar vervoer en in de fiets - kan zorgen voor een afname van de files.