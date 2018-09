Vlaamse jufs Laurie en Zépherine geven graag les in Breskens

Laurie en Zépherine moesten best even wennen. Maar al snel raakten de Vlaamse leerkrachten ingeburgerd op de basisschool in Breskens. ,,Al zijn er soms hilarische momenten'', vertelt Laurie. ,,Bij een bewegingsopdracht roep je: schudden met je hoofd, schudden met je handen, en in België zeggen we dan: schudden met je poep. Dan liggen de kinderen dubbel. Ah ja, jullie noemen dat kont.’’