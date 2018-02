De aanleg van een beperkt Saeftinghedok betekent het einde van Doel, maar is op het eerste gezicht wel de 'simpelste' oplossing voor het capaciteitsprobleem van Antwerpen. Grote containerrederijen als het Italiaans-Zwitserse MSC en het Deense Maersk hebben er recent nog hun voorkeur voor uitgesproken. De Antwerpse havenwethouder Marc van Peel is ook voorstander. In reactie op het voorstel van Weyts herhaalde hij dat hij voor een volledig Saeftinghedok is.