Vlaams advies om kinderen niet te laten spelen in zeeschuim verrast Nederlandse PFAS-deskundige

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) nam in 2021 en 2022 een klein aantal monsters zeewater en zeeschuim in de twee Vlaamse badplaatsen. In het Noordzeewater werd nauwelijks PFAS aangetroffen. Zwemmen is volgens Vito en de Vlaamse overheid dus geen probleem.

In de vijf stalen zeeschuim waren wel hoge waardes gemeten , schrijft Vito. In zeeschuim werden ‘zeer uiteenlopende en zeer hoge concentraties’ PFAS gevonden. De meetresultaten geven Vito ‘aanleiding tot bezorgdheid en advies om contact met zeeschuim bij recreatie aan de kust te beperken’.

De Nederlandse PFAS-deskundige professor Jacob de Boer is weliswaar geschrokken van enorm hoge concentratie PFAS in één van de monsters zeeschuim, maar zou zelf op basis van dit onderzoek geen algemeen advies geven om zeeschuim te mijden. Daarvoor is het veel te beperkt in tijd en in aantal.