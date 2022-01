Vitrite sluipt de elektrische auto in: uit Middelburg komen straks miljoenen voetjes voor led-koplampen

In de anders zo opgeruimde fabriek op het Middelburgse bedrijventerrein Arnestein is het naar Vitrite-maatstaven een rommeltje. ,,We zijn druk bezig om de fabriek anders in te richten met het oog op een grote ledverlichtings-order voor de auto-industrie”, zegt fabrieksmanager Michel Klijn. ,,We gaan fors opschalen. Dan praat je over tientallen miljoenen stuks. We bouwen er twee nieuwe machines voor, die we in eigen huis hebben ontwikkeld. De hele lijn wordt vergaand geautomatiseerd. De fabriek oogt nu even niet representatief.” Foto’s? Liever eind dit jaar als alles spic en span is, grijnst Klijn.