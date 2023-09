Viswedstrijd kan bijdragen aan bescherming van de haai, maar dan wél met aandacht voor dierenwelzijn

De haaienvangwedstrijd leidde zelfs tot vragen aan het provinciebestuur. ‘Moeten we zo’n evenement wel willen?’, is de vraag die Statenlid Inez Flameling (PvdA/GroenLinks) opwierp. ,,Ja”, zegt Niels Brevé, teamleider Kennis en Onderzoek van Sportvisserij Nederland. Want zelfs al diende de wedstrijd officieel geen wetenschappelijk doel, de vangstgegevens dragen wél bij aan de kennis over haaien voor de Walcherse kust. ,,Nee”, is het antwoord van marien bioloog Irene Kingma. ,,Ik zag te veel foto’s van vissers die te lang met haaien uit het water stonden. Foto’s maken, geen probleem. Maar je hoeft er geen gezellige groepsfoto met vijf man van te maken, waarbij het welzijn van het dier op de laatste plaats komt.”