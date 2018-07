Visvangsten blijven raadselachtig laag

oproep | foto's Heb jij een mooie foto van de bloedmaan? Deel 'm op PZC.nl!

27 juli VLISSINGEN - De maan komt vandaag op als een rode bol. De oorzaak: een totale maansverduistering. Die is goed te zien in de avondlucht, als het zomerweer meewerkt. Heb jij er een mooie foto van? Dan zien we die graag in ons foto-album!