Vissersprotest tegen aanlandplicht en windmolens op zee

Mariniers wel naar Tholen, niet naar Vlissingen

18:18 THOLEN - Meevaren in de buik van een haai, het hogerop zoeken tijdens een helikoptervlucht of een kijkje nemen in een marine boot. Met de Havendagen heeft Tholen er een nieuw hoogtepunt bij. De jaarlijkse braderie staat in het niets van hoe grootschalig stichting Tholen Sterk het tweejaarlijks evenement heeft aangepakt.