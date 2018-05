Vissersprotest richt zich op de toekomst

Het weer was in mei extreem zacht in Zeeland

12:17 VLISSINGEN - Zeeland beleefde een extreem zachte meimaand. Met een gemiddelde van 15,4 graden was het in Vlissingen anderhalve graad warmer dan normaal. Alleen in 2008 was de meimaand nóg warmer (15,8 graden). Dat blijkt uit cijfers van Weeronline.