Vissers voeren kortstondig actie bij Vlissingse Buitenhaven

Met Davina Michelle helemaal hyper de slotdag in

BROUWERSDAM - Davina Michelle heeft met recht promotie gemaakt op Concert at Sea. In 2019, bij de vorige editie, stond de popdiva nog op het kleine Umoja-podium, zaterdag opende ze dag op het grote Zeelandpodium. Dankzij haar power-show is het publiek gelijk los.

2 juli