Vissers staan te springen om de miljoenen voor het saneren van de vloot

Bent u blij met die 200 miljoen euro?

,,Nou, of we er echt blij mee moeten zijn... In het verleden hebben we ingezet op 450 tot 500 miljoen euro. Er werd ons gevraagd om dat beter te onderbouwen. Toen zaten we nog altijd op 325 tot 400 miljoen euro. Minister Carola Schouten en Jacques Wallage, de voorzitter van het Noordzee-overleg, hadden daar wel oren naar, maar de dienst financiën in Den Haag niet. Er is enorm gesteggeld over dat geld. Bij het laatste overleg werd een bedrag genoemd van 125 miljoen euro. Als je dan alles op een rijtje zet, is het wel onze intentie om hiermee akkoord te gaan.”