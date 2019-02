Vissers: meld dode vogels die bij windparken gevonden worden

Video Goese boekhan­dels delen tweedui­zend keer ‘Kruistocht in Spijker­broek’ uit

15:35 GOES – Volgens de weersvoorspellingen stevenen we af op een ‘zonloos’ weekend. Een uitgelezen moment om lekker met een boek op de bank te kruipen. Tweeduizend Noord- en Zuid-Bevelandse basisschoolleerlingen hebben hun leesvoer vast in huis. Zij kregen vandaag het boek Kruistocht in Spijkerbroek cadeau van boekwinkels De Koperen Tuin en Het Paard van Troje.