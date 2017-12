Visserijorganisaties tevreden ondanks lagere schol- en tongquota in 2018

De Monitor hoort in Zeeland: zorgverleners kunnen het niet meer aan

7:20 VLISSINGEN - Het onderzoeksprogramma De Monitor van de KRO-NCRV komt naar je toe. Ook zonder televisiecamera's. De primeur was dinsdagavond voor Vlissingen. In het Arsenaaltheater hoorden mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van zorginstellingen en zorgverzekeraars elkaars verhalen aan en gingen met elkaar in discussie.