Visserij vreest nieuwe, levensgrote bedreiging: een Europees verbod op bodemvisserij

column marleen blommaert Wachten tot kerst, want dan is de rumtopf op zijn best

7:00 Waar de natuur in het begin van de lente nog aarzelend op gang kwam vanwege een gebrek aan warmte, lijkt ze nu bezig aan een inhaalspurt. De overvloedige regen en de warmte van de afgelopen tijd doen alles uit de grond vliegen. Zelfs de eerste aardbeien van de kouwe grond beginnen hier te kleuren. Helaas heeft de jonge hond ze inmiddels ook ontdekt. We zien hem met zijn spitse neus in het aardbeienbed wroeten op zoek naar rijpe exemplaren. De groene laat ‘ie hangen, zo slim is ‘ie wel. De andere hond wacht op de eerste pruimen en moerbeien. Ze hebben zo hun voorkeuren, de beesten.