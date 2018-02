Visserij verwacht wel wat van Veerman

Teun van Dam, secretaris van vissersorganisatie Delta Zuid, heeft vertrouwen in Veerman. ,,Het draait in de discussie over de pulskorvisserij vooral om Frankrijk. Veerman spreekt vloeiend Frans en is heel goed ingevoerd in Frankrijk." Veel zal er over Veermans activiteiten niet naar buiten komen, verwacht Van Dam. ,,Stille diplomatie is ook het beste."

De visserijsector heeft zelf ook al geprobeerd de Fransen milder te stemmen. Zoals eerder is afgesproken met Britse visserijorganisaties om visgebieden onder de Engelse kust voorlopig niet met pulskorkotters te bevissen, is getracht met Fransen ook zulke afspraken te maken. Dat is niet gelukt. ,,Het is aan Veerman", zegt Van Dam, ,,om de emoties eruit te halen en tot zakelijke afspraken te komen."

Triloog

Voor de pulskorvisserij staat of valt uiteindelijk alles met de triloog die eind maart, begin april begint tussen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese ministerraad. Het Europees Parlement besloot half januari in meerderheid tot een totaalverbod op pulskorvisserij. De andere Europese geledingen staan er niet zo geharnast in. Met name de Europese Commissie ziet de voordelen van de innovatie in; minder bodemberoering, lager brandstofgebruik en minder ongewenste bijvangst.

Van Dam heeft geen idee hoe de triloog die over tal van technische maatregelen in de visserij gaat, voor de Nederlandse pulskorvissers zal uitpakken. Het zou hem niet verbazen dat er een tussenoplossing uitrolt, dat bijvoorbeeld de eerste veertig ontheffingen in stand kunnen blijven voor verder onderzoek. Dat betekent dat ruim veertig ontheffingen wegvallen. Van Dam: ,,Dat zal ook al een enorme klap zijn, want wat is het alternatief? Terug naar de wekkerkettingen, terwijl die zo bekritiseerd zijn door vooral natuurorganisaties? En je mag met wekkerkettingen ook al niet meer in beschermde gebieden als de Vlakte van de Raan in de Westerscheldemonding komen."