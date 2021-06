Visserij is opnieuw de kop van Jut met oproep tot beperking bodemvisserij

Van oude pallets naar een olifant: in het Goese Recycle Café worden van afval mooie dingen gemaakt

11 juni GOES - ‘Kijk, ik heb van deze oude bijzettafel een mooie damtafel gemaakt’. Florian Blankestijn heeft op het tafelblad een strak dambord geverfd en is bezig met het schilderen van de stenen. Zijn gerecyclede meubelstuk staat binnenkort misschien wel in de showroom van woonwinkel TMC.