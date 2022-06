Visserij heeft dringend geld en perspectief nodig om niet kopje onder te gaan

Brexitgelden blijven op de plank liggen en compensatie voor de hoge gasolieprijzen blijft uit. Het gevolg is dat steeds meer kotters, al dan niet voorgoed, aan de kade liggen. Het wordt tijd dat minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in beweging komt, zegt Jo-Annes de Bat, voorzitter van het Bestuurlijk Platform visserij en dagelijks provinciebestuurder in Zeeland.