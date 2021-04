Visser die onderzeese kabel kapot trok, ontsnapt voorlopig aan schadeclaim van 18 miljoen euro

video / poll Gewichthef­fen met een fauteuil - gebruik je huis als alternatie­ve sport­school

3 april KLOETINGE - Door de voortdurende lockdown zijn fitnesscentra al geruime tijd dicht. Om een beetje in conditie te blijven, kun je natuurlijk gaan hardlopen, wandelen of fietsen, maar ja, het weer werkt lang niet altijd mee. Maar er is een alternatief: gebruik je huis en de spullen die er in staan als sportschool! Letterlijk. Verslaggever Luc Oggel (43) deed het.