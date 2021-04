Visser die onderzeese kabel kapot trok, ontsnapt voorlopig aan schadeclaim van 18 miljoen euro: rechtbank verklaart zich onbevoegd

Column Maikel Harte De popiejo­pies van het school­plein willen liever niet dat de juf erachter komt als ze dingen fout doen

3 april Als ik dat politieke schouwspel in Den Haag aanschouw, is het net of ik naar een schoolplein met spelende kinderen zit te kijken. Je hebt Mark, die was jarenlang de populairste jongen van de klas, hij mocht altijd als eerste kiezen met wie hij wilde spelen. Je hebt Wopke, die eigenlijk niet zo populair is, maar wel heel graag bij Mark wilde horen. Sigrid, het kakmeisje dat zegt het voor iedereen op te willen nemen, hoort sinds kort bij de popiejopies. Lillian en Jesse hoorden vroeger ook bij de populaire kids, maar hun clubjes zijn niet meer zo in.