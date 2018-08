Visser betrapt op illegaal vangen kreeften

portret 'De PVV werd me veel te extreem'

10:00 De koran verbieden, alle moskeeën sluiten. Vincent Mareels uit Goes wil er naar eigen zeggen niets van weten. Hij zegde de PVV vaarwel en maakte met Nieuw Goes een opvallende entree in de Goese politiek. ,,Twaalfhonderd mensen hebben op mij gestemd. Daar ben ik trots op.''