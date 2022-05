Vissen in de Westerschelde: platvis gaat terug in zee, niet meer in de pan

natuurjournaal De koning van Zierikzee

Hoog en onaantastbaar zit hij daar. Meestal op de zuidoostelijke punt van de Sint Lievensmonstertoren, of in de volksmond ‘de Dikke Toren’ van Zierikzee. Passanten hebben niets in de gaten en houtduiven en stadsduiven strijken doodgemoedereerd een paar meter beneden hun aartsvijand op een smalle richel neer. Die ‘hij’ is een mannetje slechtvalk; een enkele keer ook in gezelschap van zijn eega.

18 mei