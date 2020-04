Visprijzen herstellen zich iets, Europese Unie komt met steunpakket

De coronacrisis raakt ook de visserij hard. Italië en Spanje, de brandhaarden in Europa, zijn belangrijke afnemers van luxere soorten vis, waaronder ook de grotere tongen. De vraag in die landen is teruggevallen. In reactie daarop is de tongvisserij beperkt. Dat vertaalde zich vrijdag op de Vlissingse visafslag in de prijzen.

,,Tongetjes doen gemiddeld één à anderhalve euro per kilo meer dan vorige week vrijdag”, aldus vismijnmedewerker Erwin van Belzen. ,,De prijzen, van 10,80 tot bijna twaalf euro, liggen op een niveau vergelijkbaar met vorig jaar rond deze tijd. Tarbot en griet doen wel een paar euro minder per kilo.” Ook de scholprijs was met gemiddeld 1,95 euro per kilo bij een kleine aanvoer ongeveer gelijk aan die van maart vorig jaar, volgens Van Belzen.

Meeste kotters varen nog niet uit