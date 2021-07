Vismijndirecteur Lokerse: ‘Vlissingen moet in elk geval kunnen blijven en dat gaat lukken, ondanks alle bedreigingen voor de visserij’

Een al te grote profeet hoef je niet te zijn om dat toekomstbeeld te schetsen. Lokerse trad in 1988 de visserijwereld binnen. Hij was jarenlang actief in de autobranche, op het laatst als bedrijfsdirecteur van een autobedrijf in Vlissingen. ,,Halverwege de jaren tachtig kwam de klad in de autoverkoop en ik was de auto’s ook een beetje beu”, verklaart hij zijn overstap. ,,Ik wilde wel eens iets anders.”