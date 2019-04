Virtual Reality in Bruinisse: Die afgrond is nep - maar leg dat je benen eens uit!

Onzin natuurlijk, want we staan gewoon in een doodnormale kamer op de begane grond. Met een grote bril op en een beeldscherm voor ons neus. Ongelooflijk, zo echt als de ‘spelletjes’ lijken in de nieuwe Virtual Reality Zone op het Roompotpark Aquadelta bij Bruinisse. Die gaat vandaag officieel open.

Het vakantiepark heeft er, zegt Edwin van Gaalen, in Zeeland een primeur mee. Van Gaalen is bij Roompot verantwoordelijk voor het bedenken van sport en spel. ,,Gamen is hip. Ik ben al heel lang aan het nadenken hoe we daar op onze parken iets mee kunnen. Uiteindelijk kwam ik hier bij uit.” Voor het initiatief is een aparte ruimte vrijgemaakt achter de ‘gamezone’ van het park. Heel veel is er niet te zien: een paar lekkere banken met een tafeltje en vier beeldschermen met computers aan de muur - dat is het belangrijkste wel.

Bril

Het idee: deelnemers krijgen een bril op, en hebben dan een virtuele wereld in beeld. De grote kracht is de 360 graden-sensatie. Draai je je hoofd naar links, dan kijk je ook echt naar links. In het geval van het flatdak: boven zijn de wolken, ver beneden rijden de autootjes. De beklemmende diepte is angstaanjagend echt - geen ontsnappen aan. Of je moet je ogen dichtdoen - want ondanks het bijpassende achtergrondgeluid zijn bijna alle prikkels visueel. Maar dat is een beetje flauw natuurlijk. Vals spelen doen we niet: ogen openhouden, spreken we af met onszelf. Oók als Rickey ons even later laat plaatsnemen in een virtuele achtbaan, die door een berglandschap scheurt. De sensatie lijkt echt - je zou zweren dat je stoel meebeweegt.

Zo'n jakkerende achtbaan en balanceren boven een afgrond - het zijn een paar van de meest aansprekende avonturen. Maar in de VR-zone zijn ook minder spannende ervaringen op te doen, benadrukt Van Gaalen. ,,We hebben keuze uit zo'n honderd spellen. Klanten en onze instructeurs kijken samen wat het meest geschikt is voor de groep. Voor een vrijgezellenfeest kies je natuurlijk wat anders dan voor een gezin of een kinderfeestje.”

En dus kun je ook een potje tennissen, een gerecht koken of rondlopen over de savanne, tussen de wilde dieren. Per groep van zes personen - die betaalt 75 euro per uur - kunnen er steeds twee mensen tegelijk onder begeleiding aan de slag. Voor de anderen is het ook best leuk: die zien op een scherm wat de mensen met de bril ‘in het echt’ zien. De VR-zone is ook te reserveren voor mensen die niet op Aquadelta verblijven.