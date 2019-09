Violiste Annette Jumelet is eindelijk klaar voor haar eigen solo-cd

BRUINISSE - Lange tijd was violiste Annette Jumelet te onzeker om een eigen cd te maken. Nu is ze daar klaar mee. Muziek maken draait niet om perfectie. Het gaat vooral om gevoel.

Als ukkepuk zat Annette Jumelet (39) uit Bruinisse al mee te deinen als ze vioolmuziek hoorde. Al duurde het tot haar negende tot ze haar eigen viool in handen had. Ze vocht ermee, genoot ervan en ontdekte gaandeweg haar eigen ‘sound’. Tijd voor een solo-cd. Light me up wordt vrijdagavond in de Grote Kerk in Brouwershaven gelanceerd.

Vanuit Bruinisse alleen al rijdt er speciaal een bus om belangstellenden naar Brouwershaven te brengen. Het mag dan Jumelets eerste solo-cd zijn, als musicus staat ze regelmatig op de planken. Met onder meer de band Take Five, waarmee ze door heel het land optreedt. Maar ook met kerkkoren of in muzikale theaterproducties treedt de Bruse violiste op.

Te jong en te naïef

Het was liefde op het eerste gezicht tussen haar en de viool. Als vijftienjarige deed ze een poging om op het conservatorium te komen, maar dat liep op niets uit. ,,Ik was te jong, te naïef misschien en te onzeker.” Ze gooide het roer om en wierp zich op de studie logopedie, waar ze nu een eigen praktijk in heeft. ,,Maar ik ben altijd blijven spelen. Viool is de rode draad in mijn leven.”

Het is het instrument waar ze haar passie in kwijt kan. ,,Het raakt me letterlijk. Ik kan er zo veel gevoel in kwijt en mezelf in uiten. Het wordt eigenlijk zelfs alleen maar mooier om viool te spelen.” Dat besef was precies het duwtje dat ze nodig had om een eigen cd te maken. Dat was voor Jumelet een grote droom, die ze tot voor kort niet waar durfde te maken. Ze werd geplaagd door onzekerheid: ik heb geen conservatorium gedaan. Ben ik wel goed genoeg? ,,Later ben ik anders gaan denken. Wat ik mensen laat horen, dat ben ik. Dat is mijn sound. Dat hoeft niet aan allerlei eisen te voldoen. Het gaat er om dat je met muziek je gevoel kunt overbrengen.”

Tastbaar

Een eigen cd betekent voor de Bruse dat ze vastlegt wat ze heeft gedaan met haar viool. ,,Je maakt het tastbaar.” Light me up is ook een persoonlijke document. Een mix van romantische melodieën, populaire klassieke muziek en wat christelijke nummers. ,,Heel gemeleerd, maar dat past bij mij. Het is muziek waar ik zelf wat mee heb, maar waarvan ik ook heb gezien bij optredens dat mensen dit van mij waardeerden. Het is muziek die iets met mensen doet.”

De presentatie in de Grote Kerk in Brouwershaven begint om 20.00 uur. Meer info over de cd is hier te lezen. Jumelet maakte ook een video bij Perhaps Love