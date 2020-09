Vinyl ook in Zeeland bezig aan revival: ‘Een plaat blijft in je ziel zitten’

Het was deze maand een opvallend nieuwsbericht: voor het eerst sinds de jaren tachtig gaan in Amerika meer lp’s dan cd’s over de toonbank. Een wereldwijde trend, die ook in Zeeland merkbaar is. ,,Wij verkopen zeker veel vinyl”, zegt Tim van Eenennaam van De Drukkery in Middelburg. ,,Het is een beetje de redding van de muziekwereld.”

Waar streamingsdiensten als Spotify of Deezer in feite het einde betekenden van de cd, heeft vinyl op zijn beurt de opmars van het zilveren schijfje overleefd. ,,Platen zijn voor een hoop mensen nooit weggeweest”, weet Wouter Mahu. Hij drijft sinds zes jaar De Platenbaas, een vinylafdeling in Boekhandel ’t Spui in Vlissingen. ,,Er is in feite al twintig jaar een comeback gaande, maar die verkoopcijfers in Amerika zeggen wel iets.” Wat een elpee volgens hem zo aantrekkelijk maakt? ,,Hij dwingt je als het ware om heel aandachtig met muziek bezig te zijn. Een cd is stil als-ie klaar is, een plaat moet je omdraaien. Vanwege alle handelingen blijf je letterlijk bij je muziek.”