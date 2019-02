Een foto van de pit is er één twee drie niet beschikbaar. Kunnen we die maken? Zo klein, dan moet dat eigenlijk door een microscoop heen gebeuren. Waar is de pit eigenlijk? In het depot van het archeologisch adviesbureau Artefact in Zaamslag? Na enig zoeken luidt het antwoord ontkennend. Een andere mogelijkheid is het Zaandamse bureau BIAX dat de pit onderzocht. Toevallig blijkt de hele crew op cursus. De man die het fort daar bewaakt, Mark van Waijjen, weet het na telefonisch consult van collega’s zeker: de pit ligt nog in Zaandam in het depot en kan niet zomaar boven water worden getoverd.