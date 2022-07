Vijftien boeken voor een boeket

Dubbel pech voor de bewoners van de Wilhelmi­nastraat: tijdens de hitte waterloos

KRABBENDIJKE - Bewoners van de Wilhelminastraat in Krabbendijke zaten tussen maandag en dinsdag 17 uur zonder water. Dat is al een behoorlijke tijd en dinsdagavond leek het probleem opgelost... Helaas, even verderop scheurde opnieuw een leiding. Evides geeft aan dat het nog niet bekend is wanneer de leiding volledig is hersteld; ‘Een lengtescheur is lastig’.

7:07