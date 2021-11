Vijftal langer vast voor smokkel van drugs via haven van Vlissingen

video Landbouw­schuur met uien in Geersdijk verwoest door brand

GEERSDIJK - In een landbouwschuur aan de Stekeldijk in Geersdijk is zaterdag rond 18.50 uur een grote brand uitgebroken. Bij de brand is niemand gewond geraakt. In de schuur waren uien opgeslagen en stonden ook landbouwvoertuigen.

21 november