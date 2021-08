Vijfde arrestatie voor geweld op Schouwen: Tholenaar (17) opgepakt

Goese kermis is corona­proof: ‘Blij dat ik weer kan, ik heb moeten overleven op oliebollen’

8 augustus Veel grotere kermissen in Zeeland gaan dit jaar wéér niet door vanwege corona. Boven de Westerschelde zijn zowel Middelburg als Vlissingen afgelast. Maar de kermis in Goes gaat wel door. Niet in de binnenstad, zoals de traditie wil, maar voor het tweede jaar bij de Zeelandhallen. Bezoekers hebben er zin in.