Vijf vragen over het buskaartje

Kan ik straks nog met contant geld betalen in de bus?

Alleen nog in lijn 42, de buslijn die Connexxion samen met De Lijn rijdt. Op de overige lijnen gaat Ticketbox in, een nieuw kassasysteem.

Waarom is dit nou nodig?

Landelijk hebben vervoerders afgesproken vanaf 1 januari geen contant geld meer te accepteren in het openbaar vervoer. Dat naar aanleiding van gewelddadige overvallen op buschauffeurs en controleurs.

Dus dan heb ik een los kaartje. En dat is het?

Nee, ook het kaartassortiment en de tarieven zijn aangepast. Dag- en ritkaarten voor een bepaalde buslijn kun je nog steeds kopen. Daarbuiten wordt voortaan niet met zones, maar in tijd gerekend. Dat gebeurt in blokken van 15, 30, 60 en 90 minuten.

En dan wordt het zeker duurder.

Gemiddeld genomen komt de reiziger hetzelfde uit, maar in een enkel geval kan een papieren kaartje duurder uitpakken. Connexxion adviseert dan over te stappen op een OV-chipkaart. De aanschaf van 7,50 euro is na gemiddeld drie ritten terugverdiend.