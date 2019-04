Vijf superjachten aan de kade van Amels in Vlissingen

‘Dag van de Arbeid zou een vrije dag moeten zijn’

7:00 VLISSINGEN - Deze woensdag is het 1 mei. In Nederland, België, Curaçao en Suriname staat 1 mei te boek als een feestdag: de Dag van de Arbeid. In België is dit ‘Feest van de Arbeid’ een officiële vrije dag. Maar wat vieren we nu eigenlijk? Conny Miermans, voorzitter van de PvdA, gewest Zeeland, geeft antwoord.