Vijf mannen langer vast voor mensensmokkel op Zeeuws water

Snelheids­dui­vel in Zaamslag blijkt niet in het bezit van een rijbewijs

ZAAMSLAG - Een 23-jarige man uit Vogelwaarde is vannacht in Zaamslag aangehouden omdat hij 135 kilometer per uur reed over de Terneuzensestraat, waar maximaal 80 is toegestaan. Het voertuig waarin hij reed is in beslag genomen.

12 december