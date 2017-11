Vijf kanshebbers voor de Zeeuwse Pioniersprijs

De Zeeuwse Connectie, een netwerk van 9000, doorgaans hoogopgeleide Zeeuwen. stelde de pioniersprijs vijf jaar terug in. Volgens oprichters Frederik Sinke en Jim Goedhart was zo'n aanmoedigingsprijs nodig. ,,Zeeuwen zijn vaak wat bescheiden. Er worden in Zeeland zoveel mooie dingen ondernomen die Zeeland verder kunnen brengen en de provincie in een positief daglicht stellen. Wij willen dit soort initiatieven aanmoedigen en ondersteunen, een duwtje in de rug geven. Daarom is de Zeeuwse PioniersPrijs in het leven geroepen.''