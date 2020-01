Vijf finalisten dingen mee naar Zeeuwse PioniersPrijs, van bevrijdingsmuseum tot Meatless

In het project Zeeuws Meisje van Rem van den Bosch gaat het Zeeuws Meisje de hele wereld over, maar dan wel op een moderne en artistieke manier en met een doel: belangrijke waarden uitdragen over gelijkheid, respect. Zeeuws Meisje moet ons aan het denken zetten en een uithangbord van gelijkheid worden.



Het Goese bedrijf UC360 is volgens de Zeeuwse Connectie een ‘unieke speler’ op het gebied van virtual reality techniek. Het onderscheidt zich met zijn VR Robot die 360 graden opnamen kan maken en toepasbaar is in allerlei branches.



Medisol in Vlissingen is marktleider in de verkoop van AED's, apparaten waarmee mensen met een hartstilstand het leven kan worden gered. Medisol levert inmiddels in ruim 20 landen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een forse groei beleefd.