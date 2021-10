Vijf boeken genomineerd voor de Zeeuwse Boekenprijs

Bouwvergun­ning aanvragen in Zeeland? ‘Overal moet alles gelijk zijn’

7 oktober MIDDELBURG - Bouwvergunning aanvragen in - pak ‘m beet - de gemeente Goes of Hulst? In beide gevallen moet de procedure hetzelfde zijn. Dat zei Harald Bergmann donderdag als voorzitter van het districtscollege, het overlegorgaan van gemeenten, politie en justitie.