Vijf bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol of drugs

‘Van de zotte om de lampionop­tocht en het werkpaleis in Goes te schrappen’

13:08 GOES - Dit kan toch niet waar zijn, dacht Karin Goulooze toen ze in deze krant las dat de lampionoptocht en het werkpaleis geschrapt worden in Goes. De onderneemster in de binnenstad pakt de handschoen op en wil er mede voor zorgen dat de evenementen kunnen blijven bestaan.