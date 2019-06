Vieze ‘entree van Zeeland’ opknappen en onderhouden is volgens beheerder dweilen met de kraan open

De Bat heeft zaterdag het verhaal van de PZC, waarin weggebruikers aangeven dat ze de stopplaats vies en triest vinden, gedeeld op sociale media. ,,De entree van Zeeland moet er zo niet uitzien", heeft hij daar bij geschreven.



Volgens de gedeputeerde is de problematiek de afgelopen jaren meerdere keren aangekaart bij RWS, zonder dat dit tot verbetering leidde. Hij heeft opnieuw contact gezocht met de beheerder van de stopplaats en aangegeven dat 't Scheld ‘gewoon nu echt zo snel mogelijk netjes moet zijn’.



Het beeld van de vieze parkeerplaats staat haaks op de boodschap die de provincie wil uitdragen met de imagocampagne dat het in Zeeland goed wonen en werken is. ,,Dat is precies waarom ik me hiermee bemoei", aldus De Bat. Niet alleen de toiletten in het noodgebouwtje zijn vies, volgens de gedeputeerde waren de wc's in het nu buiten gebruik zijnde roestvrijstalen gebouwtje dat ook al sinds jaar en dag.