Viertal opgepakt voor opzetten van drugslijn via haven Vlissingen

De aangehouden personen zijn een 31-jarige man uit Oost-Souburg, een 31-jarige man uit Vlissingen en twee 39-jarige mannen uit Middelburg. Volgens de politie probeerden zij in de eerste helft van 2020 een smokkelroute op te zetten voor de invoer van drugs. In hetzelfde onderzoek zijn twee nog twee andere mannen door de politie gehoord: een 40-jarige man, die al gedetineerd zit en een 47-jarige man uit Middelburg. De officier van justitie bepaalt op een later moment of beide mannen vervolgd zullen worden.

Uit onderschepte berichten, die via een versleutelde service waren uitgewisseld, bleek dat een groep mannen van januari tot juni 2020 een smokkellijn voorbereidde naar onder meer de haven van Vlissingen. Justitie kreeg zes mannen in het vizier, van wie er drie in de haven werkten. Dat trio had nauw contact met drie andere personen. Volgens de politie gaven de drie havenwerkers cruciale informatie door en zouden ze een ‘actieve rol’ gaan spelen bij de invoer van verdovende middelen, vermoedelijk cocaïne.

De politie heeft tijdens het onderzoek geen drugs kunnen onderscheppen. ,,Maar het opzetten van een smokkellijn zijn voorbereidingshandelingen en dat is strafbaar’’, aldus een woordvoerder.

In beperkingen

De vier mannen zijn op 29 maart aangehouden en zaten tot donderdag in beperkingen, zodat ze alleen contact mochten houden met hun advocaten en de recherche. Om die reden zijn de arrestaties niet eerder bekend gemaakt.

Het onderzoek naar drugssmokkel met hulp van binnenuit staat niet op zichzelf. Begin jullie 2020 kwam een grote politiemacht op de been tijdens de operatie Portunus, die was gericht op cokesmokkel via de haven van Vlissingen. Op tientallen plaatsen vielen agenten binnen en werden onder meer grote geldsommen en wapens in beslag genomen.

Van de tien verdachten, die in dat onderzoek worden vervolgd, werkten er zeven in de haven. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten samen 1,2 miljoen euro verdiend door cocaïne vanuit Zuid-Amerika via Vlissingen aan land te brengen.

