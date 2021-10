Vierdaags festival over Tweede Wereldoorlog: Het gevecht als de vrede al getekend is

Het festival Na de strijd toont ‘het gevecht als de vrede al getekend is’. Dat is te lezen op de website van Stichting Valreep, de organisator van het meerdaags evenement. ,,Vooral voor gewone mensen was de strijd niet voorbij na de bevrijding”, vertelt Rens Schot van Stichting Valreep. ,,Jaren nadien werd duidelijk dat de periode van bezetting bij velen pijnlijke littekens had nagelaten. Ik heb de schoondochter van een fanatiek NSB-burgemeester opgezocht. Zij heeft heel haar leven moeten aanhoren dat ze een NSB-kind is. Omdat iedereen zo bezig was met de wederopbouw, werd aan dit soort mensen geen aandacht besteed. Dit festival zet de strijd na de oorlog in het licht.”