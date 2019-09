Vier Zeeuwse gemeenten overtreden huwelijkswet

Ronald Zijlstra van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) erkent dat het uitsluiten van stellen niet is toegestaan, maar vindt het wel begrijpelijk dat gemeenten de mogelijkheden beperken. ,,Sommige gemeenten krijgen veel verzoeken voor kosteloze huwelijken, ook van mensen die niet in de gemeente wonen. Daardoor loopt de huwelijksagenda al gauw vol en zijn er steeds minder mogelijkheden voor eigen inwoners om op korte termijn kosteloos te trouwen in hun eigen woongemeente.”

Het gratis huwelijk wordt steeds populairder en dat loopt voor gemeenten flink in de papieren; het kost ze ongeveer 200 euro per keer. Ook zijn de wachttijden in sommige gemeenten erg toegenomen. In de Zeeuwse gemeenten is de gemiddelde wachttijd voor een gratis huwelijk ongeveer twee maanden. Van vier gemeenten is het niet bekend. Het landelijk gemiddelde ligt op 79 dagen. In de gemeenten Middelburg en Schouwen-Duiveland moeten stellen bijna een half jaar geduld oefenen. In Sluis is (afgezien van de wettelijk verplichte ondertrouwperiode van twee weken) helemaal geen wachttijd voor het gratis huwelijk.