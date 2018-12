Vier Zeeuwse ‘geldezels’ opgepakt voor witwassen crimineel geld

update Zuidbuis Sluiskil­tun­nel dicht na ongeluk, flinke file op N62

18:01 SLUISKIL - De zuidbuis van de Sluiskiltunnel was vandaag aan het einde van de middag ongeveer anderhalf uur dicht. Er was rond half vijf een ongeluk gebeurd dat de afsluiting noodzakelijk maakte. Verkeer in de richting Gent, Terneuzen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen werd omgeleid via de Sluiskilbrug. Rond zes uur kon het verkeer weer door de tunnelbuis.