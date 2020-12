Vier verdachten aangehouden voor overvallen op tankstations

column wendy wagenmakers Of ik niet wist dat mijn opa mijn opa niet was

7:00 Een beetje traag reed ik door het dorp. Te vroeg voor een afspraak, het overkomt me zelden. Ik stopte bij een oprit waar iemand zijn overtollige huisraad had uitgestald. ‘Koopjes!’ stond erbij, en of we het geld in de koektrommel wilden stoppen. Ik stapte uit. Flessen, vazen, bierglazen, een oude parasol. En een schilderij van een zigeunermeisje. Hét schilderij van een zigeunermeisje.