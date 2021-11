Vier schoonmakers en twee loodgieters runden drugslab in Westdorpe, OM eist celstraffen van ruim 5 jaar

Onderzoek naar een Zeelan­dRing: digitale samenwer­king waar hackers niet bij kunnen

MIDDELBURG - Een arts die vanuit Middelburg de wond van een patiënt in Westkapelle bekijkt, een student die in Dreischor de ins en outs leert van een chemische fabriek in de Kanaalzone. Via internet kan het allemaal, maar veilig is het niet. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar de bouw van een ZeelandRing.

14:52