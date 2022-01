Vier op de honderd Zeeuwse scholieren worden gedwongen om strafbare feiten te plegen

natuurjournaal De otter is terug van weggeweest!

Meer dan een halve eeuw geleden was de visotter uit Zeeland verdwenen. Aan het begin van de zestiger jaren kwamen ze nog voor in de Zwaakse weel. Ik kan me nog goed het geluid herinneren van otters die ’s avonds actief waren in het breedste stuk van de weel. Je hoorde geplas in het water, maar van het geheimzinnige beest zelf zag je alleen de vage contouren van boven het water uitstekende stukjes van de kop en rug.

