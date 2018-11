Vier mannen aangehouden voor serie woning- en bedrijfsinbraken

HEINKENSZAND - De politie heeft recent in Vlissingen en Heinkenszand vier mannen aangehouden na een serie diefstallen. Dat is vandaag bekend gemaakt. Ze worden vooral verdacht van zo’n tien inbraken in (vakantie)woningen in Heinkenszand, Oost-Souburg, Wemeldinge en het Belgische Bierbeek.

Op 16 oktober werd in Vlissingen een inwoner (31) uit deze plaats aangehouden. Op 23 oktober volgde in Heinkenszand de aanhoudingen van een inwoner (36) uit deze plaats en een man (30) uit Utrecht. Uiteindelijk werd op 5 november een 31-jarige Vlissinger voor zijn aandeel aangehouden. Naast de inbraken in vakantiewoningen worden de vier ook verdacht van het openbreken van meerdere auto’s en de diefstal twee auto’s gestolen. Tevens werd op een bedrijventerrein in Noordwijk en in een horecabedrijf in Westkapelle ingebroken.

Het viertal is de afgelopen weken enkele keren verhoord. Ook zijn zij aan de rechter-commissaris voorgeleid, die besloot dat ze voor het onderzoek langer vast blijven zitten.

Politie en justitie startten in september een onderzoek, omdat het aantal inbraken in (vakantie)woningen in de gemeente Borsele toenam en niet duidelijk was wie de inbraken pleegden. Het onderzoek leidde naar het viertal. De reeks diefstallen begon in augustus.