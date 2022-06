Vier maanden cel geëist tegen ‘Zeeuwse heer Olivier’

Ook nu hield De K. vol dat er net als enkele jaren geleden in Oezbekistan en Nigeria, maar nu in Amerika, vele miljoenen dollars op hem liggen te wachten. Hij had een fonds in Amerika van een dikke vijf miljoen, maar kon daar alleen niet bij komen. Tenzij er ‘wat kosten’ werden betaald. Het was het verhaal van het bekende mailtje dat in menige inbox van de PC verschijnt en waarin mensen miljoenen van een Nigeriaanse erfenis kunnen krijgen mits er wat administratiekosten worden betaald om vervolgens financieel te worden leeg getrokken. Maar bij De K. was het natuurlijk géén bedrog, nep of oplichting. Die 5,5 miljoen lagen echt voor het oprapen. Alleen was hij onder curatele gesteld en kon hij er niet bij.